Einstigem Hollywoodmogul drohen bis zu 25 Jahre Gefängnis

Weinstein plädiert in Verfahren wegen sexueller Übergriffe auf nicht schuldig

New York (AFP) - Der einstige Hollywoodmogul Harvey Weinstein hat in dem ersten Gerichtsverfahren gegen ihn wegen sexueller Übergriffe auf nicht schuldig plädiert. Der frühere Erfolgsproduzent, der am Dienstag in dunklem Anzug und Krawatte vor dem Gericht im New Yorker Stadtteil Manhattan erschien, antwortete kaum hörbar auf die Fragen des Richters und überließ ansonsten seinem Star-Anwalt Ben Brafman das Reden. Dieser forderte für seinen Mandanten die Unschuldsvermutung ein.

Ex-Hollywoodmogul Weinstein auf dem Weg zur Anhörung © AFP

Weinstein war vor anderthalb Wochen wegen einer Vergewaltigung und erzwungenen Oralverkehrs in New York angeklagt worden. Ein Geschworenengremium bestätigte kurz darauf, dass für einen Prozess genügend Beweise gegen den 66-Jährigen vorlägen.

Es ist der erste Missbrauchsprozess gegen Weinstein. Die ersten Vorwürfe gegen ihn waren im Oktober laut geworden, mittlerweile werfen ihm mehr als hundert Frauen sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigungen vor.

In dem Verfahren in New York geht es um Vorfälle aus den Jahren 2004 und 2013. Bei einer Verurteilung drohen dem 66-Jährigen bis zu 25 Jahren Gefängnis.

Die Identität der Frau, die Weinstein der Vergewaltigung bezichtigt, wurde nicht offengelegt. Nach Angaben von Brafman hatte sie über zehn Jahre eine sexuelle Beziehung zu dem Produzenten unterhalten, die auch nach der Vergewaltigungsanzeige angedauert habe. Diese Information wurde jedoch nicht bestätigt.

Der zweite Vorwurf wurde von der ehemaligen Schauspielerin und heutigen Marketingberaterin Lucia Evans erhoben. Weinstein soll mit ihr über einen Platz in der US-Reality-Sendung "Project Runway" gesprochen haben, bevor er sie in seinem Büro zum Oralverkehr zwang.

Weinstein weist jegliche Vorwürfe wegen nicht einvernehmlichen Sexualverkehrs zurück. Für eine Kaution von einer Million Dollar (855.000 Euro) durfte er bisher auf freiem Fuß bleiben, er muss allerdings eine elektronische Fessel tragen und darf sich nur in den US-Bundesstaaten New York und Conneticut aufhalten. Gegen Weinstein laufen auch in Los Angeles und London Ermittlungen wegen sexueller Übergriffe.