Ex-Basketballer und Kim-Freund soll sich am 12. Juni in Singapur aufhalten

Weißes Haus dementiert Teilnahme von Dennis Rodman an Kim-Trump-Gipfel

Washington (AFP) - Das Weiße Haus hat Spekulationen zurückgewiesen, der frühere US-Basketballstar Dennis Rodman werde kommende Woche an dem Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un teilnehmen. Rodman sei "großartig" auf dem Feld gewesen, "aber Verhandlungen sollten denjenigen überlassen werden, die gut darin sind", sagte der Vizesprecher des Weißen Hauses, Hogan Gidley, am Donnerstag dem erzkonservativen Sender Fox.

Kim (li.) und Rodman 2013 in Pjöngjang © AFP

"Trump ist der Beste", fügte Gidley hinzu. Trump und Kim würden eine "fantastische Unterhaltung ohne Rodman im Schlepptau" haben. Zuvor hatte die "New York Post" berichtet, Kim-Freund Rodman halte sich am Dienstag in Singapur auf. Das historische Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim findet am Dienstag in einem Luxushotel in dem Stadtstaat statt.

Der ehemalige Basketball-Champion Rodman ist bislang mindestens fünf Mal nach Nordkorea gereist. Er bezeichnet Kim als "Freund fürs Leben". Im vergangenen Jahr brachte er Kim ein Exemplar von Trumps Bestseller "The Art of the Deal" von 1987 mit. Für seine private Nordkorea-Diplomatie hat Rodman, dessen Spitzname in der NBA "Der Wurm" war, viel Spott und Kritik geerntet.