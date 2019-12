Zweite blutige Konfrontation in Gefängnis in zwei Tagen

Weitere 18 Tote bei Kämpfen zwischen Häftlingen in Honduras

Tegucigalpa (AFP) - Bei erneuten Kämpfen zwischen rivalisierenden Gruppen in einem Gefängnis von Honduras sind mindestens 18 Menschen getötet worden. Die Häftlinge hätten sich am Sonntag in dem Gefängnis der Stadt El Porvenir im Zentrum des Landes mit Schusswaffen, Messern und Macheten gegenseitig attackiert, teilte ein Armeesprecher mit.

Bereits in der Nacht zum Samstag war ein blutiger Kampf zwischen Häftlingen in einem anderen Gefängnis des Landes ausgebrochen. Dabei wurden in der Hafenstadt Tela an der Karibikküste nach Angaben der Strafvollzugsbehörden ebenfalls mindestens 18 Menschen getötet. Weitere 16 Menschen wurden bei den Konfrontationen in dieser Haftanstalt verletzt.

Präsident Juan Orlando Hernández hatte erst am Dienstag Armee und Polizei die Kontrolle über die 27 Gefängnisse des Landes übertragen. Sie sind mit 21.000 Insassen chronisch überbelegt. Aus Protest gegen die schlechten Haftbedingungen kommt es regelmäßig zu Revolten. Das zentralamerikanische Land leidet unter Drogen- und Bandenkriminalität, Armut und Korruption.