Weitere Vergewaltigungsklage gegen Hip-Hop-Produzenten Simmons eingereicht

Los Angeles (AFP) - Gegen den Hip-Hop-Produzenten Russell Simmons ist eine weitere Klage wegen Vergewaltigung eingereicht worden. Eine Frau, deren Identität nicht genannt wurde, wandte sich an ein Gericht in Los Angeles und verlangte zehn Millionen Dollar (acht Millionen Euro) Schadenersatz. Sie wirft Simmons vor, sie nach einem gemeinsamem Party-Besuch in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben.

Rap mogul Russell Simmons -- shown here in February -- says he is stepping down from his businesses so as not to "be a distraction" in the wake of sexual misconduct allegations against him