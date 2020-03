Zu viele Zuschauer bei Übergabe in Sparta

Weitergabe der Olympischen Fackel in Griechenland wegen Coronavirus annulliert

Athen (AFP) - Wegen des Coronavirus hat das griechische Olympische Komitee die Weitergabe der Olympischen Fackel auf griechischem Boden gestoppt. Allen Aufrufen der Behörden zum Trotz hätten sich zu viele Menschen zur Übergabe der Flamme am Freitag in Sparta eingefunden, daraufhin seien alle weiteren Stationen des traditionellen Fackellaufs gestrichen worden, erklärte das Komitee. Zuvor hatte eine große Zuschauermenge Hollywoodstar Gerard Butler belagert, während er die Flammenschale in Sparta entzündete.

US-Schauspieler Gerard Butler mit der Olympischen Flamme in Sparta © AFP

Nach Angaben des Komitees wird die Flamme am 19. März wie geplant einer Delegation aus Tokio im Panathinaikon-Stadion in Athen übergeben - aber ohne Zuschauer. Aus Sorge vor einer Ansteckung mit dem Virus war das Olympische Feuer bereits am Vortag weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit im antiken Olympia entfacht worden. Ursprünglich sollte es danach wie üblich rund 3200 Kilometer durch 31 Städte und 15 antike Stätten bis Athen getragen werden.

In Griechenland haben sich mehr als 110 Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert, ein Patient ist an der von dem Erreger verursachten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Ob die Olympischen Sommerspiele in Tokio dieses Jahr tatsächlich wie geplant vom 24. Juli bis 9. August stattfinden können, ist angesichts der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus fraglich. Das Internationale Olympische Komitee versichert bislang, Olympia werde planmäßig über die Bühne gehen.

US-Präsident Donald Trump hatte sich am Donnerstag für eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele ausgesprochen. Das wäre zwar ein "Jammer", aber er ziehe eine Verschiebung der Sommerspiele "leeren Stadien" vor, sagte er.