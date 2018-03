Weltbiodiversitätsrat berät in Kolumbien über bedrohte Artenvielfalt

Medellín (AFP) - Über die akute Bedrohung der Artenvielfalt berät ab Samstag (21.30 Uhr MEZ) der Weltbiodiversitätsrat (IPBES) in der kolumbianischen Stadt Medellín. Bei seiner sechsten Konferenz will das Gremium über den Zustand und die Entwicklung der biologischen Vielfalt und ihrer Beiträge zu den Ökosystemen informieren. Die Tagung dauert bis zum 26. März. Die Konferenz will fünf Berichte zur Artenvielfalt in den Weltregionen vorlegen (23.3.) sowie einen sechsten zur weltweiten Bodenqualität (26.3.).

Bedrohte Art: Orangutan © AFP

Rund 600 Wissenschaftler haben drei Jahre lang Daten gesammelt und dafür rund 10.000 wissenschaftliche Publikationen ausgewertet. Vor dem Treffen warnte WWF-Generaldirektor Marco Lambertini: "Biodiversität ist weltweit in der Krise." Der Weltbiodiversitätsrat ist ein wissenschaftliches zwischenstaatliches Gremium. In ihm sind 128 Staaten vertreten, darunter Deutschland.