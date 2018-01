Mehr als 3000 Menschen mussten Wohnungen und Häuser verlassen

Weltkriegsbombe in Minden erfolgreich entschärft

Minden (AFP) - Im ostwestfälischen Minden ist in der Nacht zum Donnerstag eine Weltkriegsbombe erfolgreich entschärft worden. Gegen 01.30 Uhr am Donnerstagmorgen konnten mehr als 3000 Bewohner wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren, wie die Stadt mitteilte. Für die Entschärfung war ein Gebiet im Radius von 1200 Metern um den Fundort geräumt worden.

Notunterkunft nach Bombenfund in Minden © AFP

Von der Evakuierung waren 3400 Menschen betroffen. Rund 400 Bürger verbrachten mehrere Stunden in einer Turnhalle. Die Entschärfung verzögerte sich allerdings nach Angaben der Stadt, weil einige Bewohner zunächst nicht ihre Wohnungen verlassen wollten. Die tausend Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch gefunden worden.