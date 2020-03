Coe: Beginn im Juli ist "weder machbar noch wünschenswert"

Weltleichtathletik-Präsident fordert Verschiebung Olympischer Spiele in Tokio

London (AFP) - Der Präsident des Weltleichtathletik-Verbands, Sebastian Coe, hat wegen der Coronavirus-Pandemie eine Verschiebung der Olympischen Sommerspiele in Tokio gefordert. Coe schrieb in einem Brief an den Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, ein Beginn der Spiele im Juli sei wegen der weltweiten Krise "weder machbar noch wünschenswert". Coe verfasste den Brief, der der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorlag, vor einem Treffen des IOC am vergangenen Sonntag.

Die Olympischen Ringe vor dem IOC-Sitz in Lausanne © AFP

Die Forderung Coes erhöht den Druck auf das IOC, die vom 24. Juli bis 9. August geplanten Olympischen Sommerspiele zu verlegen. Das IOC hatte nach dem Treffen am Sonntag angekündigt, innerhalb von vier Wochen über eine mögliche Verschiebung der Spiele zu entscheiden. Eine vollständige Absage des Großereignisses schloss IOC-Präsident Bach in einem Brief an die Sportler jedoch aus.

Als Reaktion kündigte Kanada bereits an, keine Sportler zu den Olympischen Sommerspielen sowie den Paralympischen Spielen in Tokio entsenden, wenn diese wie bislang geplant im Sommer stattfinden. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe erklärte, eine Verschiebung könne "unvermeidbar" werden.