Auftritte in Wohnzimmern und auf Terrassen

Weltstars geben virtuelles Konzert in Corona-Zeiten

New York (AFP) - Vom heimischen Sofa aus haben Zuschauer in aller Welt in der Nacht zum Sonntag ein virtuelles Corona-Konzert mit dutzenden Weltstars von den Rolling Stones über Beyoncé bis zu Taylor Swift und Stevie Wonder verfolgen können. Die Stars traten dabei in ihren Wohnzimmer oder auf der Terrasse auf, die Show wurde im Internet übertragen.

Die Stones bei ihrem Wohnzimmer-Konzert © AFP

Die vier Mitglieder der Stones spielten - jeder für sich in seinem eigenen Wohnzimmer - ihren Song "You can't always get what you want", zu sehen waren sie auf einem viergeteilten Bildschirm, Schlagzeuger Charlie Watts improvisierte mit Alltagsgegenständen als Trommeln. Taylor Swift stimmte am Klavier passenderweise ihren Hit "Soon you better" (Bald geht es dir wieder besser) an.

Initiiert von Popstar Lady Gaga, wurde das Konzert unter dem Motto "One world: Together At Home" von der Global Citizen-Bewegung und der Weltgesundheitsorganisation WHO unterstützt. Dabei kamen nach Angaben der Veranstalter umgerechnet mehr als 32 Millionen Euro zur Unterstützung verschiedener im Kampf gegen das Coronavirus aktiver Organisationen zusammen.