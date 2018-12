Polizei beendet Prophezeiungen durch Festnahme

Weltuntergangs-Prophet löst Panik in äthiopischem Dorf aus

Addis Abeba (AFP) - Ein Weltuntergangs-Prophet hat in einem äthiopischen Dorf für Panik gesorgt und die Polizei auf den Plan gerufen. Der Mann habe den Bewohnern des Dorfs Ergoye vor einigen Tagen weis gemacht, dass er gerade mit einer Botschaft Gottes von einem Besuch im Paradies zurückgekehrt sei, berichtete die Nachrichtenagentur Amma. Deren Inhalt war wenig erbaulich: Die Menschen in der Gegend sollten noch am Montag ausgelöscht werden.

Landschaft im Norden Äthiopiens © AFP

Die verängstigten Dorfbewohner schlossen tagelang die Läden und Schulen. Der angekündigte Weltuntergang trat dann aber nicht ein. Stattdessen erfolgte ein Zugriff der Polizei: Sie setzten den Prophezeiungen durch die Festnahme des Mannes ein Ende.

Die äthiopische Gesellschaft ist tief religiös. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Menschen an übernatürliche Kräfte glauben. Selbst ernannte "Propheten" und charismatische Prediger genießen seit einigen Jahren verstärkt Zulauf.