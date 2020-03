Studie: "Londoner Patient" zeigt seit 30 Monaten keine Symptome mehr

Weltweit zweiter HIV-Patient laut Ärzten "geheilt"

Paris (AFP) - Zum zweiten Mal weltweit gilt ein HIV-Patient als "geheilt": Das teilten die behandelnden Ärzte des sogenannten Londoner Patienten am Dienstag mit, nachdem sich der Mann einer Stammzellentransplantation unterzogen hatte. Der Patient zeige seit 30 Monaten keine Symptome einer HIV-Infektion mehr, hieß es in ihrer Studie in der Fachzeitschrift "The Lancet HIV".

Die bisher einzige dokumentierte "Heilung" eines HIV-Patienten war der Fall des US-Bürgers Timothy Ray Brown vor rund zehn Jahren. Die Heilung setzte bei dem als "Berliner Patient" bekannt gewordenen Brown ein, nachdem ihm Spender-Knochenmark transplantiert worden war. Brown lebte in Berlin und wurde dort auch behandelt, bevor er wieder in die USA zurückkehrte. Das HI-Virus löst die Immunschwächekrankheit Aids aus.