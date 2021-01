Wikipedia feiert 20. Geburtstag

San Francisco (AFP) - Das Internet-Lexikon Wikipedia feiert am Freitag seinen 20. Geburtstag. Die am 15. Januar 2001 von Jimmy Wales in den USA ins Leben gerufene Plattform hat sich als Ziel gesetzt, Wissen zu sammeln und Wissen zu vermitteln. In der Online-Enzyklopädie sind inzwischen mehr als 55 Millionen Artikel in 309 Sprachen zu finden.

Wikipedia-Gründer Jimmy Wales © AFP

Das nicht-kommerzielle Angebot gehört zu den Top Ten der meistgenutzten Internetseiten der Welt - wird aber auch immer wieder kritisiert: Unter anderem wird Wikipedia vorgeworfen, nicht genug Transparenz bei den Entscheidungen über umstrittene Inhalte und zu wenig Diversität unter den Autoren zu haben. Aus Anlass des Geburtstages erinnerte Gründer Wales an sein bereits 2006 formuliertes Ziel von 100.000 Einträgen für jede Sprache, die von mehr als einer Million Menschen genutzt wird. "Davon sind wir immer noch mindestens 20 Jahre entfernt", sagte er der Nachrichtenagentur AFP.