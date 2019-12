Hollywood-Star: Obdachlosigkeit "setzt mir emotional zu"

Will Smith beteiligt sich an Protestaktion gegen Obdachlosigkeit in New York

New York (AFP) - Hollywood-Star Will Smith hat sich in der Nacht zum Sonntag an einer Demonstration gegen Obdachlosigkeit in New York beteiligt. Seine Rolle als Obdachloser im Film "Das Streben nach Glück" von 2007 sei eine "lebensverändernde Erfahrung" für ihn gewesen, sagte der Schauspieler vor den Aktivisten, die sich aus Protest gegen die grassierende Wohnungslosigkeit in der Metropole bei eiskalten Temperaturen mit Schlafsäcken und Decken auf dem Times Square versammelt hatten.

Will Smith © AFP

Es setze ihm "emotional zu", über Obdachlosigkeit nachzudenken, sagte Smith. "Keinen Ort zu haben, an dem man sich nachts mit seinen Kindern hinlegen kann, ist eine entsetzliche Tragödie", fügte er hinzu.

Der Hollywood-Star begeisterte die Demonstranten auch mit einer als Rap verpackten Gute-Nacht-Geschichte in Anspielung auf den Titelsong der Serie "Der Prinz von Bel-Air", mit der er in den 90er Jahren weltbekannt wurde.

In der Nacht zum Sonntag schliefen Demonstranten in mehr als 50 Städten weltweit im Freien, um gegen Obdachlosigkeit zu protestieren. Die Organisation hinter der Kampagne "The World's Big Sleep Out" erklärte, allein in New York lebten so viele Menschen auf der Straße wie zu keinem anderen Zeitpunkt seit der Großen Depression in den 30er Jahren. Mehr als 62.000 Menschen, darunter 22.000 Kinder, müssten die Nacht in Notunterkünften verbringen, erklärte die Organisation.