US-Regisseur für neuen Filmdreh in Spanien

Woody Allen: Trump hat beste Satire in den USA seit Jahren ausgelöst

Donostia-San Sebastián (AFP) - Aus Sicht von Star-Regisseur Woody Allen hat US-Präsident Donald Trump den "besten satirischen Humor" in den USA seit Jahren entfacht. "Komik funktioniert überall und unter allen Umständen, egal ob sie ein lauthalses oder ein nervöses Lachen hervorbringt", sagte der 83-Jährige am Dienstag bei einer Pressekonferenz im spanischen San Sebastián.

Trump habe "den einfallsreichsten und besten satirischen Humor in den USA seit Jahren" ausgelöst, sagte Allen. Er glaube, dass dies damit zusammenhänge, dass es so viel Kritik an der Präsidentschaft Trumps gebe.

Der Regisseur von Komödien wie "Manhattan" und "Matchpoint" beginnt am Mittwoch in San Sebastián mit dem Dreh seiner neuen Romantikkomödie mit Christoph Waltz und Gina Gershon in den Hauptrollen.

Zu einem möglichen Ende seiner Karriere vor dem Hintergrund von Missbrauchsvorwürfen seiner Adoptivtochter erklärte Allen: "Meine Philosophie war es immer, mich auf die Arbeit zu konzentrieren" - egal, was um ihn herum passiere.