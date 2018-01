Ibrahim Iskandar von Johor auf Malaysia fährt auf "Familie Feuerstein" ab

"Yabba, dabba, doo": Der Sultan hat ein neues Auto

Kuala Lumpur (AFP) - "Fred Feuersteins" barfußbetriebenes Steinzeit-Vehikel aus dem berühmten Comic "The Flintstones" gehört künftig zum Fuhrpark von Sultan Ibrahim Sultan Iskandar von Johor auf Malaysia. Der motorisierte Nachbau des Gefährts wurde dem steinreichen Herrscher vom Kronprinz aus dem Bundesstaat Pahang diese Woche zum Geburtstag geschenkt. Die "Familie Feuerstein", wie der Comic-Klassiker auf Deutsch heißt, ist dem Vernehmen nach einer der Lieblings-Cartoons des Sultans.

Yabba, dabba, doo: Sultan Ibrahims neues Auto ist da © AFP

Das Steinzeit-Mobil, das Comic-Clanchef Fred Feuerstein per pedes antreibt, rollt im Original mühelos auf Steinwalzen - der Nachbau kommt natürlich auf Reifen mit Steinoptik daher. Es soll standesgemäß in einem Haus des Sultans in der Küstenstadt Mersing Platz finden - das natürlich dem "Feuerstein"-Haus aus dem Comic aus den 60er Jahren nachempfunden ist. Auf der Seite des Sultans beim Sozialnetzwerk Facebook hieß es dazu am Montag in Feuerstein-Manier freudig: "Yabba, dabba, doo".