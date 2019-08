Urlaub in Zelt und Wohnwagen weiter im Trend - Nachfrage steigt schon seit 2014

Zahl der Campingübernachtungen im vorigen Jahr um elf Prozent gestiegen

Wiesbaden (AFP) - Camping liegt in Deutschland weiterhin im Trend. Die Zahl der Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen stieg im vorigen Jahr um 11,3 Prozent auf 34,6 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilten. Demnach geht sie bereits seit 2014 ununterbrochen nach oben.

Campingplatz an der Ostsee © AFP

Die Steigerung beruhte demnach sowohl auf einer höheren Nachfrage einheimischer wie ausländischer Gäste nach Übernachtungen. Auch die deutsche Wohnmobilindustrie meldete eine positive Geschäftsentwicklung. Laut Statistischem Bundesamt baute sie im vorigen Jahr neun Prozent mehr Fahrzeuge als 2017. Sie produzierte demnach insgesamt 72.602 Wohnmobile im Wert von 3,3 Milliarden Euro.