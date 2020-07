Anstieg um eine Million in rund zwei Wochen

Zahl der Corona-Infektionen in den USA steigt auf mehr als vier Millionen

Washington (AFP) - Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in den USA hat die Marke von vier Marke von vier Millionen überschritten. Bis Donnerstagnachmittag (Ortszeit) wurden 4.005.414 Infektionen diagnostiziert, wie die Johns-Hopkins-Universität mitteilte. Erst am 8. Juli war in den USA die Marke von drei Millionen nachgewiesenen Infektionen überschritten worden. In nur gut zwei Wochen kamen damit eine Million Fälle hinzu.

Corona-Test in Houston © AFP

Besonders im Süden und Westen des Landes steigen die Infektionszahlen derzeit stark. Mit inzwischen knapp 144.000 Todesfällen liegt das Land weltweit an erster Stelle vor Brasilien und Großbritannien.