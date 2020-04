Behörden verzeichnen Rückgang um 20 Fälle binnen 24 Stunden

Zahl der Corona-Infektionsfälle in Italien erstmals gesunken

Rom (AFP) - Gute Nachrichten aus Italien: Die Zahl der unter einer Coronavirus-Infektion leidenden Menschen im am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Land Europas ist erstmals zurückgegangen. Wie die Zivilschutzbehörde in Rom mitteilte, sank die Zahl der landesweit positiv auf das neuartige Coronavirus Getesteten am Montag auf 108.237. Am Sonntag hatte es noch 20 Infektionsfälle mehr gegeben.

Kunde mit Mundschutz in einer Buchhandlung in Rom © AFP

"Dies ist das erste Mal, dass es eine positive Entwicklung gibt", sagte Zivilschutzchef Angelo Borrelli bei einer Pressekonferenz in Rom.

Italien hatte seinen ersten Infektionsfall im Februar registriert und sich seither zum Zentrum der Pandemie in Europa entwickelt. Mehr als 23.600 Menschen starben in dem Land bereits nach einer Infektino mit dem neuartigen Coronavirus. Mehr Todesfälle gibt es weltweit nur in den USA.