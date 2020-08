Staat ist von Corona-Pandemie besonders stark betroffen

Zahl der Corona-Neuinfektionen in australischem Bundesstaat Victoria geht zurück

Melbourne (AFP) - Im besonders stark von der Corona-Pandemie betroffenen australischen Bundesstaat Victoria geht die Zahl der Neuinfektionen zurück. Die Infektionskurve scheine sich abzuflachen, sagte der Regierungschef des Bundesstaates, Daniel Andrews, auf einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die Zahl der Todesfälle erreichte hingegen einen neuen Rekordstand. Insgesamt wurden am Mittwoch laut Andrews 410 Neuinfektionen und 21 Todesfälle registriert.

Damit wurden an vier aufeinanderfolgenden Tagen nur noch rund 400 Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet - in den Wochen zuvor waren es täglich über 700 gewesen. Melbourne, die Hauptstadt von Victoria und zweitgrößte Stadt des Landes, hatte sich in den vergangenen Wochen zu einem Brennpunkt der Pandemie entwickelt.

Die Behörden hatten vor rund einem Monat in Melbourne strikte Ausgangsbeschränkungen verhängt. Besonders in Altenheimen der Stadt breitete sich das Virus rasant aus. In Melbourne gilt auch eine Maskenpflicht, viele Geschäfte dürfen nicht öffnen.