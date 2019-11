Suche nach Überlebenden eingestellt - Rund 900 Verletzte

Zahl der Erdbebentoten in Albanien auf 50 gestiegen

Tirana (AFP) - Vier Tage nach dem schweren Erdbeben in Albanien ist die Zahl der Toten auf 50 gestiegen. Ministerpräsident Edi Rama sagte am Samstag, die Suche nach Überlebenden sei eingestellt worden. Nach Regierungsangaben wurden rund 900 Menschen bei dem Beben am Dienstag verletzt, von denen am Samstag noch 41 im Krankenhaus lagen.

Beisetzung von Erdbebentoten in Durres am Samstag © AFP

Rama dankte den in- und ausländischen Rettungsteams, den es gelungen war, in den vergangenen Tagen 50 Menschen lebend aus den Trümmern zu bergen. In der am schwersten betroffenen Hafenstadt Durres wurden am Samstag acht Mitglieder einer Familie beigesetzt, die bei dem Beben ums Leben gekommen waren, darunter vier Kinder.

Mehr als 5000 Menschen wurden durch das Erdbeben obdachlos. Sie wurden in Hotels, Notunterkünften und bei Angehörigen untergebracht. Das Beben der Stärke 6,4 war das verheerendste in dem armen Balkanstaat seit Jahrzehnten.