Anteil an deutschen Hochschulen insgesamt aber sehr gering

Zahl der Studienanfänger im Alter von über 50 Jahren steigt

Wiesbaden (AFP) - Die Zahl der Studienanfänger im Alter von über 50 Jahren an deutschen Hochschulen hat sich im vergangenen Studienjahr um sechs Prozent erhöht. Sie stieg im Zeitraum des Sommersemesters 2016 und des folgenden Wintersemesters auf 1407, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. In der Zählung wurden nur ordentliche Studenten berücksichtigt, keine Universitätsbesucher mit sogenanntem Gasthörerstatus.

Gemessen an der Gesamtzahl der neuen Studenten war der Anteil der Generation 50 plus mit 0,3 Prozent allerdings verschwindend gering. Nach Angaben der Wiesbadener Statistiker begannen im Studienjahr 2016 rund 510.000 Menschen ein Hochschulstudium.