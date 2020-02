Mehr als 68.000 Infektionen in China - erster Todesfall in Frankreich

Zahl der Todesopfer durch Coronavirus in China steigt auf über 1600

Peking (AFP) - Die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus in China ist auf mehr als 1600 gestiegen. In der besonders betroffenen Provinz Hubei starben weitere 139 Menschen an den Folgen der Erkrankung, wie die dortigen Gesundheitsbehörden am Sonntag mitteilten. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in China seit dem Auftauchen des Virus im Dezember auf mindestens 1662.

Zahl der Todesopfer durch Coronavirus in China steigt auf mehr als 1600 © AFP

Die Provinz Hubei meldete zudem 1843 neue Fälle einer Infektion mit dem Virus. Chinaweit infizierten sich damit bislang mehr als 68.000 Menschen.

Am Samstag war der erste Todesfall in Europa durch das Virus gemeldet worden. Nach Angaben des französischen Gesundheitsministeriums erlag ein 80-jähriger Tourist aus China in einem Pariser Krankenhaus der durch den Erreger ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Über zwei Dutzend Länder meldeten inzwischen weitere Fälle, darunter zuletzt Ägypten. Damit erreichte das Virus inzwischen auch Afrika.