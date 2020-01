Weiterer Mensch im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben

Zahl der Todesopfer durch Vulkanausbruch auf Neuseeland auf 20 gestiegen

Wellington (AFP) - Die Zahl der Todesopfer durch den Vulkanausbruch im Dezember in Neuseeland ist auf 20 gestiegen. Wie die neuseeländische Polizei am Montag mitteilte, erlag ein weiteres Opfer seinen Verletzungen in einem australischen Krankenhaus.

Bergungskräfte auf White Island © AFP

Nach der Eruption am 9. Dezember auf der Insel White Island hatten die Einsatzkräfte 16 Leichen geborgen. Zwei weitere Menschen, deren Überreste nicht gefunden werden konnten, wurden für tot erklärt. Vor dem jetzigen weiteren Todesopfer war bereits ein anderer Mensch an seinen bei dem Ausbruch erlittenen Verletzungen im Krankenhaus gestorben.

Insgesamt hatten sich zum Zeitpunkt des Vulkanausbruchs 47 Touristen und Reiseführer auf der Insel aufgehalten.