Zahl der Todesopfer durch Wintersturm "Gloria" in Spanien auf vier gestiegen

Barcelona (AFP) - In Spanien ist die Zahl der Todesopfer durch den Wintersturm "Gloria" auf vier gestiegen. In einem Überschwemmungsgebiet in der südöstlichen Provinz Alicante entdeckten Polizisten am Mittwoch eine männliche Leiche, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei hatte in der Region nach einem 67-jährigen Mann gesucht, dessen Auto von den Wassermassen mitgerissen worden war. Ob es sich bei dem Toten um den Vermissten handelt, ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Eine weggerissene Brücke in Malgrat de Mar bei Girona © AFP

"Gloria" war seit Sonntag mit Windgeschwindigkeiten von mehr als hundert Stundenkilometern, eisigem Regen und Schnee über den Osten Spaniens und die Balearen hinweggezogen. Es gab bereits drei weitere Todesopfer, darunter eine 54-jährige obdachlose Frau, die in einem Park erfroren war, und ein 63-jähriger Mann, der von herunterfallenden Dachziegeln am Kopf getroffen wurde.

Rettungskräfte suchten am Mittwoch noch nach vier Vermissten, darunter ein 25-jähriger Brite, der am Dienstag an einem Strand auf der Ferieninsel Ibiza verschwunden war. Auf den Balearen wurden nach Behördenangaben am Dienstag Riesenwellen von fast 15 Metern Höhe gemessen. In Cala Ratjada auf Mallorca schwappeten die Wellen über eine Ufermauer und überfluteten Straßen und Gebäude, wie auf Bildern spanischer Medien zu sehen war.

Der spanische Wetterdienst rechnete am Mittwoch zwar mit einer Entspannung der Lage. In Katalonien im Nordosten Spaniens und auf den Balearen galten aber weiterhin Unwetterwarnungen.