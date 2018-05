Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern

Zahl der Toten bei Sandstürmen in Indien auf 98 gestiegen

Neu Delhi (AFP) - Nach den Sandstürmen im Norden Indiens ist die Zahl der Todesopfer auf 98 gestiegen. Es gebe 65 Todesfälle im Bundesstaat Uttar Pradesh und 33 weitere im Nachbarstaat Rajasthan, teilten die dortigen Katastrophenschutzbehörden am Donnerstag mit. Zuvor war von mindestens 77 Toten und 143 Verletzten die Rede gewesen.

Sturmschaden in Bareilly im Bundesstaat Uttar Pradesh © AFP

Die Stürme mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 130 Stundenkilometern hatten in der Nacht gewütet und Bäume und Mauern niedergerissen. Zu den am schwersten betroffenen Gebieten gehörte laut Medienberichten der Bezirk Agra in Uttar Pradesh, wo sich auch der berühmte Palast Taj Mahal befindet.