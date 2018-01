Mindestens 25 Menschen verletzt

Zahl der Toten durch Schlammlawinen in Kalifornien steigt auf 15

Los Angeles (AFP) - Die Zahl der Toten durch Schlammlawinen im US-Bundesstaat Kalifornien ist weiter gestiegen. Bislang seien 15 Todesfälle bestätigt, teilten die Behörden des Bezirks Santa Barbara am Mittwoch mit. Mindestens 25 Menschen wurden verletzt.

Geröll in Montecito © AFP

Die Erdrutsche waren durch einen heftigen Regensturm in der Nacht zu Dienstag ausgelöst worden. Schlammlawinen und Geröll richteten in der Stadt Montecito schwere Verwüstungen an. Mehrere Dutzend Häuser in dem nordwestlich von Los Angeles gelegenen Ort wurden zerstört oder beschädigt.