Großraum Jakarta zum Jahreswechsel von Fluten und Erdrutschen heimgesucht

Zahl der Toten durch Überschwemmungen in Indonesien auf mindestens 23 gestiegen

Jakarta (AFP) - Die Zahl der Todesopfer durch die Überschwemmungen und Erdrutsche rund um die indonesische Hauptstadt Jakarta ist gestiegen. Nach neuen Angaben der Behörden vom Donnerstag kamen mindestens 23 Menschen ums Leben, 21 davon in Jakarta und Umgebung, zwei weitere in der benachbarten Region Lebak im Süden der Insel Java. Zuvor war von 18 Toten die Rede gewesen.

Mann fischt in Überschwemmungsgebiet © AFP

Ein Sprecher der indonesischen Katastrophenschutzbehörde sagte, die Opferzahlen könnten womöglich noch steigen. In der Region Lebak wurden acht Menschen vermisst. Dort gab es Berichte über weitere Todesopfer, die zunächst aber nicht bestätigt wurden.

Die bis Donnerstagvormittag gezählten Toten ertranken in den Fluten, wurden von Erdmassen zugeschüttet oder starben an Unterkühlung. Ein 16-jähriger wurde durch einen Stromschlag getötet.

Um weitere ähnliche Unglücke zu verhindern, war am Mittwoch die Stromversorgung in vielen Teilen der Metropole gekappt worden. Ein Flughafen von Jakarta blieb wegen überfluteter Rollfelder vorübergehend geschlossen, mehrere Zugverbindungen lagen lahm.

Starkregen hatte am Silvestertag weite Teile des Großraums Jakarta mit seinen rund 30 Millionen Einwohnern unter Wasser gesetzt. Zahlreiche Häuser wurden von verschlammtem Wasser geflutet, in Randbezirken der Stadt kam es zu zahlreichen Erdrutschen. Nach Behördenangaben wurden allein in Jakarta rund 31.000 Menschen in Sicherheit gebracht.