Schlimmste Brände in der Geschichte des Bundesstaates

Zahl der Waldbrand-Opfer in Kalifornien steigt auf 44

Paradise (AFP) - Bei den schlimmsten Waldbränden in der Geschichte Kaliforniens ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 44 gestiegen. Bei Sucharbeiten seien sterbliche Überreste von 13 weiteren Menschen entdeckt worden, sagte der Sheriff des Bezirks Butte, Kory Honea, am Montag (Ortszeit). Es handele sich um den folgenschwersten Waldbrand in der Geschichte des US-Bundesstaates.

Verwüstungen in Paradise © AFP

Allein 42 Todesopfer gab es beim "Camp Fire" in der Region um den Ort Paradise am Fuße der Sierra Nevada. Zwei weitere Menschen wurden beim "Woolsey Fire" rund um den Promi-Wohnort Malibu nördlich von Los Angeles getötet. Tausende Häuser brannten nieder.

Mehr als 5100 Feuerwehrleute kämpfen weiter gegen die Flammen. In der Asche niedergebrannter Häuser suchen Ermittler nach weiteren Todesopfern. Auch Anthropologen und ein DNA-Labor helfen bei der Identifizierung der Toten - vielerorts sind nur noch verkohlte Knochenteile übrig. "Wir befinden uns jetzt an einem Punkt, an dem wir Leichen-Spürhunde hinzuziehen", sagte Sheriff Honea.

Das "Camp Fire" hat bislang rund 45 Quadratkilometer Land in den waldigen Hügeln des Landkreises Butte vernichtet. In der Gegend fiel seit mehr als 30 Wochen nicht mehr als ein Zentimeter Regen. Am Montag war der Waldbrand lediglich zu einem Viertel unter Kontrolle. Angefacht werden die Flammen durch Wind mit Windstärken von bis zu 100 Stundenkilometern. Die Waldbrände sind so groß, dass die Rauchschwaden noch in vielen Kilometern Entfernung die Sonne verdunkeln.

Das "Camp Fire" hat bislang rund 6500 Häuser in dem Ort Paradise zerstört. Dem "Woolsey Fire" fielen rund 370 Gebäude zum Opfer, darunter Villen vieler Prominenter wie Fernsehmoderator Thomas Gottschalk und Popstar Miley Cyrus. Ein dritter Waldbrand, das "Hill Fire" im Bezirk Ventura nordwestlich von Los Angeles konnte bis Montag zu 75 Prozent eingedämmt werden.

US-Präsident Donald Trump erklärte den Katastrophenfall in Kalifornien. Damit werden Bundeshilfen für die Waldbrandgebiete in dem Bundesstaat erleichtert. Am Sonntag hatte Trump zunächst das "schlechte Forstmanagement" in dem von den Demokraten regierten Bundesstaat für die Waldbrände verantwortlich gemacht. Die Feuerwehrgewerkschaft hatte den Vorwurf als "falsch und gefährlich" zurückgewiesen. Einen Tag später hatte Trump dann den Feuerwehrleuten und Rettungsdiensten für ihren Einsatz gedankt.