3860 Patienten 2017 wegen Leberentzündung vollstationär behandelt

Zahl der in Klinik behandelten Hepatitiserkrankten binnen zehn Jahren fast halbiert

Wiesbaden (AFP) - Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Hepatitiserkrankten in Deutschland hat sich binnen zehn Jahren fast halbiert. 2017 wurden 3860 Patienten mit der Leberentzündung behandelt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag anlässlich des Welthepatitistags am kommenden Sonntag mitteilte. 2007 waren noch etwa 7300 Menschen vollstationär wegen der Krankheit behandelt worden.

Schriftzug "Hepatitis B" in einem Impfpass © AFP

Hepatitis bezeichnet eine Entzündung der Leber. Häufig sind Virusinfektionen für die Krankheit verantwortlich. Eine der häufigsten Arten ist Hepatitis A. Die Krankheit verbreitet sich zum Beispiel durch verunreinigtes Trinkwasser. Die Leber wird dabei meist nicht dauerhaft geschädigt. Andere Arten wie Hepatitis B oder C, können chronisch verlaufen. Gegen einige Formen der Hepatitis gibt es Impfstoffe.