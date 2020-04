367 Menschen sterben innerhalb von 24 Stunden

Zahl der neuen Corona-Todesfälle in Spanien auf niedrigstem Stand seit einem Monat

Madrid (AFP) - In Spanien ist die Zahl der neuen Corona-Todesfälle auf den niedrigsten Stand seit einem Monat gesunken. Innerhalb von 24 Stunden seien 367 Menschen an der durch das neuartige Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte die Regierung am Freitag in Madrid mit. Insgesamt starben seit Ausbruch des Virus in Spanien 22.524 Menschen, das ist weltweit die dritthöchste Opferzahl nach den USA und Italien.

Rot-Kreuz-Helfer versorgt Bedürftige in Barcelona © AFP

In Spanien infizierten sich den offiziellen Zahlen zufolge bisher fast 220.000 Menschen mit dem neuartigen Virus. Die Zahl der neuen Todesfälle war nach einem zwischenzeitlichen Rückgang in den vergangenen drei Tagen wieder gestiegen. Am Freitag nun fiel sie auf den tiefsten Stand seit dem 22. März, als 394 Todesopfer registriert worden waren. Zum Höhepunkt der Corona-Krise in Spanien hatte es am 2. April 950 Corona-Tote binnen eines Tages gegeben.

In Spanien gelten seit dem 14. März strikte Ausgangsbeschränkungen, die am Mittwoch bis zum 9. Mai verlängert worden waren. Eine "langsame und schrittweise" Lockerung der Regelungen könne für die zweite Mai-Hälfte avisiert werden, erklärte Regierungschef Pedro Sánchez.