637 Tote innerhalb von 24 Stunden

Zahl der neuen Corona-Todesfälle in Spanien weiter rückläufig

Madrid (AFP) - Den vierten Tag in Folge hat Spanien einen Rückgang bei der Zahl der neuen Corona-Todesfälle verzeichnet. Wie das Gesundheitsministerium in Madrid am Montag mitteilte, starben in den vergangenen 24 Stunden 637 Corona-Infizierte. Dies entspricht dem niedrigsten Anstieg bei den Todesfällen seit 13 Tagen. Insgesamt starben in Spanien inzwischen mehr als 13.000 Menschen an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19.

Provisorische Corona-Klinik in Madrid © AFP

Auch die Ansteckungsrate verlangsamt sich den Angaben des Ministeriums zufolge. Demnach stieg die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus Infizierten in den vergangenen 24 Stunden um 3,3 Prozent. Am Vortag hatte dieser Wert noch bei 4,8 Prozent gelegen.

Insgesamt sind in Spanien nach der offiziellen Zählung mehr als 135.000 Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert. Am schwersten von der Pandemie betroffen ist in Spanien der Großraum Madrid. An zweiter Stelle folgt Katalonien.

Trotz des positiven Trends der vergangenen Tage hatte Ministerpräsident Pedro Sánchez am Samstag die verhängten Notfallmaßnahmen und Ausgangssperren um weitere zwei Wochen bis zum 25. April verlängert.