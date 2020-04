Gouverneur: "Millionen" von Tests für Rückkehr zur Normalität nötig

Zahl der neuen Coronavirus-Todesfälle in New York leicht zurückgegangen

New York (AFP) - Im US-Bundesstaat New York ist die Zahl der neu gemeldeten Coronavirus-Todesfälle im Vergleich zum Vortag leicht zurückgegangen. Wie Gouverneur Andrew Cuomo am Freitag sagte, starben binnen 24 Stunden 777 Menschen. Am Vortag waren es noch 799 gewesen. Die Gesamtzahl der Toten stieg auf 7844.

Derweil entspannte sich die Lage an den Krankenhäusern leicht. So ging die Zahl der Menschen zurück, die auf die Intensivstation aufgenommen werden mussten, wie Cuomo sagte.

Der Gouverneur warnte vor Rufen nach einer schnellen Rückkehr zur Normalität. Damit die Menschen wieder zur Arbeit gehen könnten, müssten "Millionen" Coronavirus-Tests verfügbar sein. Davon sei New York noch weit entfernt.

New York ist vom Coronavirus besonders schwer betroffen: In dem Bundesstaat und der gleichnamigen Millionenstadt wurden bereits rund 160.000 Coronavirus-Fälle bestätigt - das ist mehr als in jedem Land außerhalb der USA weltweit. Die hohe Zahl geht auch darauf zurück, dass New York besonders umfassend testet.