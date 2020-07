Regierungschef Netanjahu übernimmt "Verantwortung" für zu frühe Lockerungen

Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Israel erreicht neuen Höchststand

Jerusalem (AFP) - Israel hat am Freitag einen Rekord an Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums wurden 1464 Fälle in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. Regierungschef Benjamin Netanjahu hatte bei einer Pressekonferenz am Donnerstagabend die Vermutung geäußert, dass die vielen Ansteckungen auf "zu frühe" Lockerungen der Corona-Maßnahmen zurückzuführen seien. "Dafür übernehme ich die Verantwortung", sagte Netanjahu.

Behandlung von Corona-Patienten im israelischen Safed © AFP

Das Land stecke "mitten in einem weltweiten Sturm", sagte der Regierungschef mit Blick auf die Pandemie. "Wir befinden uns inmitten einer zweiten Welle."

Israel hat mit einer Bevölkerung von etwa neun Millionen Menschen bisher 35.553 Infektionen mit dem Coronavirus und 350 Todesfälle registriert. Der erste Corona-Fall wurde am 21. Februar gemeldet. Bis vor kurzem brüstete sich die Regierung noch mit geringen Infektionszahlen, doch die Zahlen stiegen seit der Lockerungen der Schutzbestimmungen deutlich an.

Am Dienstag hatte Israel die Kontrollmaßnahmen wieder hochgefahren: Bars und Sporthallen wurden geschlossen, die erlaubte Anzahl von Menschen auf öffentlichen Plätzen beschränkt und die Geldstrafe für das Nichttragen einer Maske in der Öffentlichkeit erhöht.