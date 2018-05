Mehr als 90 Menschen in Quarantäne

Zehn Menschen in Indien an Nipah-Virus gestorben

Neu Delhi (AFP) - Im Süden Indiens sind mindestens zehn Menschen an dem seltenen Nipah-Virus gestorben. Mehr als 90 Menschen aus dem Umfeld der Opfer seien unter Quarantäne gestellt worden, um eine Ausbreitung des Erregers zu verhindern, teilten die Behörden am Dienstag mit. Bei weiteren Verdachtsfällen stehe das Testergebnis noch aus.

Behördenvertreter inspizieren einen Brunnen © AFP

Drei der zehn Toten gehörten einer Familie an - in ihrem Brunnen wurden tote Flughunde gefunden, die als Überträger des Virus gelten. Eine Krankenschwester, die eines der Opfer behandelte, starb ebenfalls.

Seit 1998 sind mehr als 260 Menschen in Malaysia, Bangladesch und Indien an dem Virus gestorben. Einen Impfstoff gibt es nicht, die Sterberate liegt laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bei 70 Prozent. Eine Infektion mit dem Nipah-Virus führt zu grippeähnlichen Symptomen, qualvollen Gehirnentzündungen und Koma.

Nach Angaben der WHO ist das Nipah-Virus einer von acht Erregern, der eine weltweite Epidemie auslösen könnte, ähnlich wie Ebola und Zika.