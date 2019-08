Fahrzeug von 75-Jähriger fährt mit blockierter Lenkung am Ende nur noch im Kreis

Zehn beschädigte Autos nach völlig missglücktem Einparkversuch in Magdeburg

Magdeburg (AFP) - Bei einem aus dem Ruder gelaufenen Einparkversuch hat eine 75-jährige Autofahrerin in Magdeburg am Montag gleich neun andere Wagen beschädigt. Wie die Polizei in der sachsen-anhaltischen Hauptstadt mitteilte, fuhr die Frau beim Versuch, ihr Fahrzeug gerade in eine Parklücke zu bugsieren, zunächst gegen zwei parkende Autos. Daraufhin setzte sie noch einmal zurück und stieß gegen ein drittes.

Blaulicht eines Polizeiwagens © AFP

Nach Angaben der Beamten blockierte zu diesem Zeitpunkt offenbar unfallbedingt die Lenkung ihres Wagens. Sie fuhr wieder vorwärts und prallte oder berührte drei weitere Fahrzeuge. Beim neuerlichen Zurücksetzen fuhr Autos aufgrund des Defekts im Kreis, wobei sie zwei weitere parkende Wagen erwischte und einen davon noch in einen anderen schob. Die 75-Jährige überstand alles unverletzt.

Insgesamt wurden laut Polizei zehn Fahrzeuge beschädigt, darunter das Auto der Seniorin. Der Sachschaden lag im "mittleren fünfstelligen Bereich". Die Frau gab gegenüber Beamten an, sich an die Abläufe nicht erinnern zu können. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, um den genauen Hergang des Geschehens zu klären.