Zehnjähriger jägt Handydieb mit Tritt vors Bein in die Flucht

Hagen (AFP) - Mit einem Tritt vors Bein hat ein Zehnjähriger im nordrhein-westfälischen Hagen einen erwachsenen Handyräuber in die Flucht gejagt. Der 30 bis 50 Jahre alte Mann hatte den Jungen in einem Tunnel an einem S-Bahnhof nach der Uhrzeit gefragt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als der Zehnjährige von seinem Handy die Zeit ablesen wollte, griff der Unbekannte nach dem Telefon.

Der Junge reagierte sofort und trat dem Täter kurzentschlossen direkt gegen das Bein. Der Mann ließ daraufhin von seinem Opfer ab und bat noch darum, nicht die Polizei zu rufen. Nach dem verhinderten Räuber sucht nun die Kripo.