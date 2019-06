Ursache von Zusammenstoß unklar

Zehnjähriger nach Unfall mit U-Bahn in Frankfurt am Main schwer verletzt

Frankfurt/Main (AFP) - Ein Zehnjähriger ist bei einem Unfall mit einer U-Bahn in Frankfurt am Main schwer verletzt worden. Wie es zum Zusammenstoß des Kinds mit der Bahn kam, war zunächst unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach fuhr die U-Bahn gegen 08.30 Uhr an einer Haltestelle im Stadtteil Rödelheim ein, wo sie mit dem Jungen kollidierte.

Wartende Menschen leisteten erste Hilfe, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Der Zehnjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.