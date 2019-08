Land will Plastikabfall im Meer bis 2025 um 70 Prozent verringern

Zehntausende Indonesier sammeln Müll an Stränden und vor den Küsten des Inselreichs

Jakarta (AFP) - Zehntausende Bürger von Indonesien haben sich am Nationalfeiertag an einer großen Müllsammelaktion beteiligt. Wie die Organisatoren am Montag mitteilten, wurden an den Stränden und vor den Küsten des Landes mit seinen rund 17.000 Inseln insgesamt hunderte Tonnen Abfall eingesammelt. Indonesien feierte am Sonntag den Unabhängigkeitstag.

Müllsammeln an einem Strand in Serdang Bedagai © AFP

Indonesien ist nach China der zweitgrößte Produzent von Plastikmüll in den Meeren. Das Land will diesen Müll bis 2025 um 70 Prozent verringern.