Veranstaltung soll mehr als eine halbe Million Menschen anlocken

Zehntausende bei Pokémon-Go-Safari in Taiwan

Taipeh (AFP) - Wer dachte, der Hype um das Smartphone-Suchspiel Pokémon Go ist vorbei, den belehrt Taiwan eines Besseren: In der Hauptstadt Taipeh haben am Donnerstag zehntausende Menschen einen Park in eine "Safari-Zone" verwandelt, um auf die Jagd nach den niedlichen virtuellen Kreaturen zu gehen. Die viertägige Veranstaltung soll mehr als eine halbe Million Menschen anziehen und wirbt mit exklusiven Pokémon, die nur in Taiwan zu fangen sind.

Eröffnung der Pokémon-Go-Safari-Zone in Taipeh © AFP

Pokémon Go bringt seit 2016 Spieler dazu, mit ihrem Smartphone durch die Gegend zu laufen und in der "echten Welt" versteckte Pokémon-Figuren einzufangen. Die kleinen Monster können gesammelt und für Kämpfe trainiert werden.

Das Spiel wurde dafür gelobt, dass es Menschen zu mehr Bewegung verleitet. "Es ist ein Hobby und eine Art des Trainings", erzählt der 66-jährige Chuang Jung-chung, während er mit seiner Frau und einem anderen pensionierten Pärchen durch den riesigen Park in Taipeh läuft.

Eine ähnliche Veranstaltung hatte im vergangenen Jahr in der südlichen Stadt Tainan bereits eine halbe Million Menschen angelockt. Taiwan hat eine der höchsten Prozentzahlen an Pokémon-Go-Spielern weltweit.