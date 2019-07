Älterer Mann will Jugendliche in Auto ziehen - Hintergründe bislang unklar

Zeuge vereitelt mutmaßliche Entführung von 16-Jähriger in Hannover

Hannover (AFP) - Ein Zeuge hat in Hannover offenbar die Entführung einer 16-Jährigen vereitelt. Wie die Polizei in der niedersächsischen Hauptstadt am Montag mitteilte, sah der 31-jährige Autofahrer, wie ein älterer Verdächtiger die Jugendliche am Sonntag festhielt und anscheinend am Straßenrand auf der Beifahrerseite in sein Auto ziehen wollte. Er stieg aus und forderte diesen auf, sie loszulassen.

Blaulicht eines Polizeiwagens © AFP

Nach Angaben der Beamten setzte sich der Mann daraufhin wieder in sein Auto und fuhr davon. Zur Hilfe gerufene Polizisten stoppten ihn kurz darauf und nahmen ihn fest. Es handelte sich um einen 57-Jährigen. Die 16-Jährige gab an, den Verdächtigen nicht zu kennen und diesem erst kurz vor dem Vorfall vom Sonntagmittag begegnet zu sein. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Gegen den Mann wird nun wegen versuchter Freiheitsberaubung ermittelt.