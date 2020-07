Heard: "Ich hatte Angst, er würde mich umbringen"

Zeugenaussage von Amber Heard: Todesangst vor ihrem Ex-Mann Johnny Depp

London (AFP) - Die Schauspielerin Amber Heard hat im Prozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp am Montag ihre Gewalt-Vorwürfe gegen den Hollywoodstar bestätigt. "Manche Vorfälle waren so ernst, dass ich Angst hatte, er würde mich umbringen - entweder mit Absicht oder weil er die Kontrolle verloren hatte", hieß es in Heards schriftlicher Aussage vor dem Londoner Gericht. Mehrere Male soll Depp demnach "ausdrücklich" gedroht haben, sie umzubringen.

Amber Heard © AFP

Heard warf Depp in ihrer Aussage vor, seine Handlungen einer "ausgedachten dritten Person" angelastet zu haben, die er manchmal "das Monster" genannt habe. Verantwortung dafür habe Depp nicht übernommen, sich stattdessen als Opfer gesehen und sich mit Menschen umgeben, die sein Verhalten entschuldigten oder nicht infrage stellten.

In dem Verfahren geht es um einen Artikel der "Sun" aus dem Jahr 2018, in dem Chefredakteur Dan Wootton die Schriftstellerin Joanne K. Rowling dafür kritisiert, dass sie dem "Ehefrauen-Schläger" (wife beater) Depp eine Rolle in der Verfilmung von "Phantastische Tierwesen" gegeben habe. Der Artikel bezieht sich auf eine Reihe von Heards Aussagen zu Depps gewalttätigem Verhalten.

Der 57-jährige "Fluch der Karibik"-Star weist die Vorwürfe vehement zurück. Er beschuldigte seine 34-jährige Ex-Frau, der "aggressive Teil" in ihrer konfliktreichen Beziehung gewesen zu sein. Depp verklagte den "Sun"-Verlag NGN und Wootton wegen Diffamierung.

Depps Ex-Partnerinnen, die französische Schauspielerin und Sängerin Vanessa Paradis und der Hollywoodstar Winona Ryder hatten Depp beide als freundlich und nicht gewalttätig beschrieben.

Heard, bekannt aus den Filmen wie "Aquaman" und "The Danish Girl", sagte, ihre Beziehung habe sich von "sehr liebevoll, warm und charmant" zu "sehr intensiv und dunkel" gewandelt. Depp habe ihr beispielsweise gesagt, "der Tod sei der einzige Weg aus der Beziehung", hieß es in der Zeugenaussage. Nach gewalttätigen Episoden habe Depps Team regelmäßig versucht, sie zum Bleiben oder zur Rückkehr zu bewegen. Sie hätten ihr häufig gesagt, es tue ihm leid und dass er für sie mit den Drogen aufhören wolle.

In dem Prozess wurde der Lebensstil des 57-Jährigen genau untersucht. Neun Prozesstage lang ging es um den Alkohol- und Drogen-Konsum Depps. Heard schrieb in ihrer Aussage, sie habe sich verantwortlich gefühlt, ihm bei der Überwindung seiner Süchte zu helfen.

Depp und Heard hatten sich 2011 bei den Dreharbeiten zum Film "The Rum Diary" kennengelernt. Das Paar heiratete im Februar 2015 und ließ sich zwei Jahre später wieder scheiden.