Zivilprozess um Berliner Goldmünzendiebstahl aus Bode-Museum beginnt

Berlin (AFP) - Nach dem Urteil im Strafprozess um den Diebstahl einer hundert Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum beginnt am Freitag (10.00 Uhr) ein Zivilprozess vor dem Landgericht in der Hauptstadt. Kläger ist der Eigentümer der Münze. Er wurde bisher von der Versicherung nur zum Teil entschädigt und klagt nach Angaben des Berliner Landgerichts auf Zahlung des vollen Werts.

Justitia © AFP

Es ist offen, ob bereits am Freitag eine Entscheidung fällt oder ob die Zivilkammer einen Verkündungstermin für einen anderen Tag bestimmen wird. Der Diebstahl der Münze mit einem Wert von weit mehr als drei Millionen Euro hatte Ende März 2017 weltweit Schlagzeilen gemacht. Am Donnerstag wurden in dem Strafprozess um den Diebstahl drei von vier Angeklagten zu mehrjährigen Jugendhaftstrafen verurteilt. Ein Mann wurde freigesprochen.