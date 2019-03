Mann wollte Tabakwaren von der Türkei nach Deutschland schmuggeln

Zöllner finden 79 Kilo Wasserpfeifentabak bei 33-Jährigem am Airport Düsseldorf

Düsseldorf (AFP) - Stolze 79 Kilogramm Wasserpfeifentabak sowie 7000 Zigaretten haben Zöllner am Düsseldorfer Flughafen im Gepäck eines 33-Jährigen entdeckt. Der Mann wollte die Tabakwaren von der Türkei nach Deutschland schmuggeln, wie das Hauptzollamt Düsseldorf am Dienstag mitteilte. Die Schmuggelware hatte der Verdächtige demnach in zwei Koffern, einem Rucksack und einer Laptoptasche verstaut.

Zöllnerin mit Schutzweste © AFP

"Platz für Kleidung oder eine Zahnbürste war in den Koffern keiner mehr", berichtete die Behörde. Gegen den 33-Jährigen leiteten die Beamten noch vor Ort ein Strafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung ein.