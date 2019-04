Tiere waren in einem Geschenkpaket aus Polen versteckt

Zoll in Manila beschlagnahmt 757 Taranteln

Manila (AFP) - Philippinische Zollbeamte haben in einem Briefzentrum in der Nähe des Flughafens von Manila 757 Taranteln beschlagnahmt. Die haarigen Spinnen waren in Plastikbehältern in einem Geschenkpaket aus Polen versteckt, sagte der für den Schmuggel von Wildtieren zuständige Vertreter im Umweltministerium, Arnel Matreo, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Zwei Verdächtige wurden festgenommen, als sie das Paket abholen wollten.

Eine der geschmuggelten Taranteln © AFP

Den Zollbeamten sei das ungewöhnliche Geschenk verdächtig vorgekommen, daraufhin hätten sie das Paket genauer untersucht, sagte Matreo. In Keks- und Teepackungen entdeckten sie dann Dutzende Plastikboxen mit den Tieren. Nach Angaben des Tierschützers werden Taranteln immer wieder von Schmugglern als Haustiere verkauft. Um die 757 beschlagnahmten Riesenspinnen für einen Preis von gut 5000 Euro kümmern sich nun die Experten vom Rettungszentrum des Umweltministeriums.

Die Philippinen sind ein wichtiges Transitland für den Schmuggel von Wildtieren. Erst im vergangenen Monat hatten die Behörden am Flughafen von Manila über 1500 lebende Schildkröten entdeckt, die in Koffern versteckt waren. Einige der Tiere waren mit Klebeband verschnürt.

ans/jah