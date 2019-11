Schlag gegen internationale Bande - Elf Verdächtige in Untersuchungshaft

Zollfahnder beschlagnahmen zehn Millionen Schmuggelzigaretten in Bad Salzuflen

Hannover (AFP) - In Nordrhein-Westfalen haben Zollfahnder zehn Millionen Schmuggelzigaretten entdeckt. Die unversteuerten Tabakwaren wurden im Rahmen eines Schlags gegen eine internationale Bande in einem Lager in Bad Salzuflen beschlagnahmt, wie der Zoll am Freitag in Hannover mitteilte. Zudem wurden parallel dazu sowie in den folgenden Tagen insgesamt elf Beschuldigte in Untersuchungshaft genommen.

Zollbeamter mit Schmuggelzigaretten © AFP

Die Ermittlungen gegen die Bande liefen demnach schon seit 2017. Der Zugriff in dem Lager in Bad Salzuflen erfolgte am Freitag vergangener Woche, dabei wurden sieben Verdächtige festgenommen und kamen später in Untersuchungshaft. Am Montag wurden dann vier weitere Haftbefehle vollstreckt. In Bielefeld stießen die Beamten im Zuge der Ermittlungen zudem auf einen Container mit weiteren rund 280.000 Zigaretten aus Weißrussland.