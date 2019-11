Straßenverkaufswert hätte 500.000 Euro betragen - Ein Verdächtiger festgenommen

Zollfahner heben Profi-Cannabisplantage mit fast 1000 Pflanzen in Hennef aus

Hennef (AFP) - Zollfahnder und Polizisten haben am Donnerstag in einem Anwesen in Hennef bei Bonn eine professionelle Marihuanaplantage mit rund 1000 Cannabispflanzen kurz vor der Erntereife ausgehoben. Die Ernte hätte rund 50 Kilogramm Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von etwa 500.000 Euro erbracht, wie die Staatsanwaltschaft Bonn und die Zollfahndung Essen mitteilten. Ein in dem historischen Anwesen angetroffener Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Die professionell aufgebaute und mit hochwertigem Equipment ausgestattete Indoorplantage erstreckte sich den Angaben zufolge über drei Stockwerke des Gebäudes - vom Keller bis zum Dachgeschoss. Die Durchsuchung des Anwesens erfolgte im Zuge von Ermittlungen gegen eine serbisch-kroatische Tätergruppe.