Kleidung oder Kosmetik unter der Marke könnten Verbraucher schockieren

Zu vulgär: EU-Gericht lehnt Markenschutz für Filmtitel "Fack Ju Göhte" ab

Luxemburg (AFP) - Der Filmtitel "Fack Ju Göhte" kann nicht als Wortmarke geschützt werden. Denn die Wendung "fuck you" oder "fack ju" ist zu vulgär und verstößt gegen die guten Sitten, wie am Mittwoch das erstinstanzliche Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg entschied. Kleidung oder Kosmetikprodukte unter dieser Marke könnten die Verbraucher schockieren. Gegen dieses Urteil sind noch Rechtsmittel zum Europäischen Gerichtshof (EuGH) möglich. (Az: T-69/17)

Ein Plakat wirbt für den Film "Fack Ju Göhte" © AFP

Die satirische Schulkomödie "Fack Ju Göhte" erschien 2013 und lockte allein in den ersten beiden Jahren über sieben Millionen Besucher in die deutschen Kinos. 2015 und 2017 gab es zwei Fortsetzungen.

Die Constantin Film Produktion GmbH wollte den Titel ihrer Erfolgsfilme 2015 als EU-Marke eintragen lassen. Der Markenschutz sollte unter anderem für Körperpflegeartikel, Schmuck, Schreibwaren, Kleidung, Spiel- und Sportartikel, bestimmte Lebensmittel und Getränke sowie für Telekommunikation und Unterhaltung gelten.

Das EU-Markenamt EUIPO im spanischen Alicante lehnte dies jedoch mit der Begründung ab, die angemeldete Marke verstoße gegen die guten Sitten. Dagegen klagt Constantin Film.

In erster Instanz wies nun das EuG die Klage ab. Der Umstand, dass der Film "Fack Ju Göhte" seit seinem Kinostart von mehreren Millionen Menschen gesehen wurde, bedeute nicht, dass Verbraucher von dem Filmtitel als Marke nicht schockiert sein könnten. Denn "fack ju" werde wie das englische "fuck you" gelesen und sei "nicht nur eine geschmacklose, sondern auch eine anstößige und vulgäre Beleidigung". Der Zusatz des Namens eines hoch angesehenen Schriftstellers könne dies nicht abmildern.

Das Argument, wegen der Bekanntheit der Filme werde "Fack Ju Göhte" allgemein als Scherz aufgefasst, ließ das EuG nicht gelten. Auch dass ein Teil der Verbraucher – hier Jugendliche – "eine äußerst derbe Ausdrucksweise" möglicherweise für akzeptabel halten, reiche für eine Zulassung als Marke nicht aus.

Das EuG ist als erstinstanzliches EU-Gericht für Klagen zuständig, die sich direkt gegen Entscheidungen von EU-Organen richten, hier des EU-Markenamts EUIPO. Gegen die Urteile des EuG sind Rechtsmittel zum ebenfalls in Luxemburg ansässigen Europäische Gerichtshof (EuGH) möglich.