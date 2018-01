Ein Toter und ein Schwerverletzter - jedoch keine Kongressmitglieder

Zugunglück mit US-Republikanern an Bord

Washington (AFP) - Ein Zugunglück mit republikanischen Parlamentariern an Bord hat Washington geschockt. Bei der Fahrt zu einer Klausurtagung in den Bergen westlich der Hauptstadt rammte der Zug am Mittwoch einen die Gleise kreuzenden Mülllaster. Laut dem Augenzeugenbericht eines Kongressmitglieds wurde ein Insasse des Lkw getötet und ein anderer schwer verletzt. Unter den Kongressmitgliedern und ihren Mitarbeitern gab es laut Weißem Haus jedoch keine Toten oder Schwerverletzten.

Szene des Zungunglücks im US-Bundesstaat Virginia (Foto der Zeitung "Crozet Gazette") © AFP

Die Abgeordneten und Senatoren waren am Morgen nach der Rede von Präsident Donald Trump zur Lage der Nation zu der Klausur in einem Hotelressort in White Sulphur Springs im Bundesstaat West Virginia aufgebrochen. Zu der Kollision kam es in Crozet, einem Ort in Virginia.

Der Lkw wurde dabei teilweise zerstört, wie auf Bildern zu sehen war, die von Augenzeugen verbreitet wurden. Trotz des heftigen Aufpralls entgleiste der Zug jedoch nicht.

Mehrere Parlamentarier, die zugleich Ärzte sind, eilten aus dem Zug, um Erste Hilfe zu leisten. Einer von ihnen war Senator Bill Cassidy, der im Kurzbotschaftendienst Twitter von dem Toten und Schwerverletzten berichtete.

Die Mitteilung des Weißen Hauses ließ derweil offen, ob es unter den Parlamentariern möglicherweise leichtere Verletzungen gab. Das Bahnunternehmen Amtrak erklärte, es gebe keine bekannten Verletzungen unter den Passagieren oder der Crew des Zuges. Das Büro des Abgeordneten Jason Lewis teilte jedoch mit, dieser sei mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht worden.

Für die republikanischen Kongressmitglieder ist es bereits das zweite kollektive Schockerlebnis in weniger als acht Monaten. Im Juni hatte ein offenbar politisch motivierter Täter auf ihre Baseball-Mannschaft geschossen. Dabei wurde der Abgeordnete Steve Scalise, welcher dem Fraktionsvorstand angehört, lebensgefährlich verletzt.

Scalise befindet sich nach mehreren Operationen auf dem Weg der Genesung und ist zur Arbeit zurückgekehrt. Am Dienstag würdigte in Trump während seiner Rede vor beiden Kammern des Kongresses.