Gebäude zwischenzeitlich evakuiert - ein Mensch verletzt

Zugverkehr am Bahnhof Zoo wegen Rauchentwicklung vorübergehend unterbrochen

Berlin (AFP) - Wegen starker Rauchentwicklung am Berliner Bahnhof Zoo ist der Zugverkehr dort am Sonntag vorübergehend unterbrochen worden. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, wurde auch das Gebäude zwischenzeitlich komplett evakuiert, insgesamt wurden 21 Menschen aus dem "Gefahrenbereich" gebracht. Mindestens ein Mensch wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes dauerten am Nachmittag an.

Brand am Bahnhof Zoo © AFP

Zunächst wurde der Verkehr sowohl an den Fernbahngleisen sowie bei den S-Bahnen komplett eingestellt. Betroffene Züge wurden zurückgesetzt, unter anderem zum Bahnhof Tiergarten sowie zum Hauptbahnhof. Die Bundespolizei veröffentlichte im Kurzbotschaftendienst Twitter Bilder, auf denen Rauchschwaden zu sehen waren, die aus dem Bahnhofsgebäude am Zoo zogen.

Später gaben die Behörden zunächst die Fernbahngleise wieder frei, die Züge konnten den Bahnhof Zoo aber nur in Schrittgeschwindigkeit und ohne Halt passieren. Am späteren Nachmittag durften dann auch die S-Bahnen wieder durchfahren, allerdings ebenfalls ohne Halt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.