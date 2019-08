Kathedrale von Rochester in Südengland lockt Besucher mit Golfparcours

Zum Minigolf ins Kirchenschiff

Rochester (AFP) - Mit einem Minigolf-Parcours lockt die Kathedrale von Rochester in Südengland Besucher in das Gotteshaus. Den ganzen August lang soll die Neun-Loch-Runde im Mittelschiff der mittelalterlichen Kirche Familien zu einem Kirchenbesuch animieren. Die Aktion, mit der sich die Church of England gegen den fortschreitenden Mitgliederschwund stemmt, stößt auf viel Zuspruch, aber auch auf Kritik.

Minigolf im Kirchenschiff der Kathedrale von Rochester © AFP

"Die Kathedrale ist voller Menschen, die Abenteuergolf spielen", sagte Chorherrin Rachel Philipps. "Es ist ganz wunderbar." Die Besucherzahlen seien im August um 80 Prozent in die Höhe gegangen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Andere Kathedralen verfolgten ähnliche Projekte. So setzt sich die Kathedrale von Norwich eine kurvige Rutschbahn ins Mittelschiff, in Lichfield schreiten Besucher über eine Mondoberfläche.

Kritik - vornehmlich aus den sozialen Medien - weist Philipps zurück: "Es ist überhaupt nicht unangemessen." Die Besucher fühlten sich "willkommen", die Reaktionen seien durchweg positiv. "Ziemlich viele Leute waren vorher noch nicht hier, aber sagen: 'Wir kommen wieder'."

Auch regelmäßige Kirchgänger können der Aktion nach anfänglicher Skepsis etwas abgewinnen. Der 70-jährige Peter Scholey fand den Anblick des Golfplatzes "auf den ersten Blick ziemlich schockierend". Aber wer darüber nachdenke, komme schnell zu dem Schluss, dass es im Mittelalter auch nicht anders gewesen sei, als die Menschen Tiere mit in die Kirchen brachten und Märkte in ihnen abhielten.